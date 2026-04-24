"+34": veja o significado de tatuagem que Virgínia fez com as amigas

Siga o A TARDE no Google

Virgínia Fonseca ao lado das amigas - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora Virgínia Fonseca e suas amigas decidiram eternizar a amizade na pele com uma tatuagem. A famosa esteve reunida na noite de quinta-feira, 23, com Duda Freire, Lídia Souza, Monyque Isabella, Maressa Lopes e Jessika Losi na sua casa em Goiânia, onde elas compartilharam a novidade.

Na foto publicada por Virgínia nas redes sociais, as meninas mostram um “+34” tatuado no braço, que faz referência ao DDI (código telefônico) da Espanha.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A tatuagem surgiu como uma homenagem ao local onde elas se aproximaram, relação que começou a partir das idas de Virgínia para a Espanha, onde mora o jogador de futebol Vinicius Junior, seu atual namorado. Lídia, inclusive, é uma das melhores amigas do craque.

Confira a tatuagem