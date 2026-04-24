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ETERNIZADO

"+34": veja o significado de tatuagem que Virgínia fez com as amigas

Famosa compartilhou a novidade em suas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por

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Virgínia Fonseca ao lado das amigas
Virgínia Fonseca ao lado das amigas -

A influenciadora Virgínia Fonseca e suas amigas decidiram eternizar a amizade na pele com uma tatuagem. A famosa esteve reunida na noite de quinta-feira, 23, com Duda Freire, Lídia Souza, Monyque Isabella, Maressa Lopes e Jessika Losi na sua casa em Goiânia, onde elas compartilharam a novidade.

Na foto publicada por Virgínia nas redes sociais, as meninas mostram um “+34” tatuado no braço, que faz referência ao DDI (código telefônico) da Espanha.

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A tatuagem surgiu como uma homenagem ao local onde elas se aproximaram, relação que começou a partir das idas de Virgínia para a Espanha, onde mora o jogador de futebol Vinicius Junior, seu atual namorado. Lídia, inclusive, é uma das melhores amigas do craque.

Confira a tatuagem

Virgínia e amigas exibem o "+34" tatuado no braço
Virgínia e amigas exibem o "+34" tatuado no braço | Foto: Reprodução | Redes sociais

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Tags:

Amizade Tatuagem Virginia Fonseca

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