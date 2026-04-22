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DEU RUIM

Justiça nega novo pedido de Hytalo Santos com citação da ‘Lei Felca’

O influenciador está detido desde agosto de 2025

Franciely Gomes
Por

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O influenciador segue preso
O influenciador segue preso -

O caso de Hytalo Santos ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 22. O influenciador digital e seu marido, Israel Vicente, tiveram um novo pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

No documento, os famosos solicitaram liberdade em caráter liminar e a derrubada da prisão preventiva, alegando que os crimes pelo qual o casal foi condenado foram reformulados pela “Lei Felca”, ou ECA Digital, em março deste ano, e por isso não são mais válidos.

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Entretanto, o pedido foi rejeitado pelo desembargador João Benedito, o qual alegou que analisar a questão liminarmente não seria adequado, pois os argumentos citando a nova lei se confundem com o mérito principal do processo, que precisa ser julgado em primeira instância.

A liberação anteciparia o julgamento do processo de forma individual. Portanto, o desembargador determinou uma análise do processo pelo órgão colegiado do TJPB, com um prazo de até 48 horas.

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Prisão de Hytalo

Vale lembrar que Hytalo e Israel foram presos em agosto de 2025, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O casal foi condenado por produzir conteúdo pornográfico com adolescentes na internet.

Eles também estão sendo investigados pelos crimes de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico, relacionados à exposição dos menores em seus perfis do Instagram e outras redes sociais.

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Tags:

Hytalo Santos Lei Felca Polícia

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