POLÍCIA
Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão
Ocorrência aconteceu no Rio Vermelho
A idosa de 74 anos, presa em flagrante nesta terça-feira, 21, por injúria racial contra um policial militar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, tentou dar uma “carteirada” nos oficiais durante a abordagem.
A mulher, identificada como Maria Candida Villela Cruz disse “Não sou qualquer uma não” aos policiais.
Após isso, enquanto estava sendo conduzida à delegacia, para tentar se livrar da detenção, ela afirmou que a filha trabalhava em uma grande instituição financeira.
“Minha filha é do Banco do Brasil. A presidente do banco me conhece pessoalmente”, disse a mulher.
Veja o vídeo
Audiência de custódia
A reportagem de A TARDE entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que informou que a audiência de custódia da idosa ocorreu às 10h desta quarta-feira, 22.
No entanto, a decisão ainda não foi disponibilizada.
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O que diz a Polícia Militar
Por meio de nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que a ocorrência foi registrada por volta das 16h e repudiou o episódio.
"A Polícia Militar reitera que repudia veementemente qualquer ato de discriminação ou injúria racial, reafirmando seu compromisso com a igualdade e o respeito a todos os cidadão".
Confira a nota na integra:
Por volta das 16h, a mulher aproximou-se dos policiais militares, proferiu ofensas raciais alegando superioridade devido ao seu tom de pele e direcionou ataques verbais a um soldado da corporação. A suspeita ofereceu resistência à prisão e foi encaminhada à polícia judiciária para o registro da ocorrência e a adoção das medidas judiciais cabíveis.
A Polícia Militar reitera que repudia veementemente qualquer ato de discriminação ou injúria racial, reafirmando seu compromisso com a igualdade e o respeito a todos os cidadãos.
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