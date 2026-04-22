Modelo baiana morre após queda de prédio no Rio; concurso se manifesta

Ana Luiza Mateus, de 29 anos - Foto: Reprodução | Instagram

O concurso Miss Cosmo Brasil se pronunciou nesta quarta-feira, 22, sobre a morte da candidata baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, que faleceu após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em nota divulgada, a organização afirmou que recebeu a notícia “com tristeza e consternação” e se solidarizou com os amigos e familiares. A jovem iria representar a Bahia na edição de 2026 do concurso.

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Segundo a organização, o caso ressalta a necessidade de combater o feminicídio no Brasil. “Não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva”, diz a nota.

Sobre o caso

A jovem foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira, 22, por volta das 5h30, no Rio de Janeiro.

O principal suspeito é o namorado da vítima, que foi preso em flagrante. Segundo relatos de moradores à Polícia Militar, o casal discutiu durante a noite e a madrugada.

De acordo com o delegado do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Renato Martins, em entrevista ao Balanço Geral, da Record, a vítima vivia um relacionamento conturbado, “uma espécie de cárcere privado, em que só podia se movimentar com a autorização do namorado”.

O delegado também afirmou que Ana Luiza havia comprado uma passagem para retornar à sua cidade natal, Teixeira de Freitas, na Bahia. Suas malas estavam inclusive já estavam prontas para a viagem.

Modelo era baiana

Ana Luiza Mateus, de 29 anos, era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. A jovem era psicóloga, modelo e maquiadora. Ela havia participado do concurso Miss Teixeira de Freitas em 2024, mas não venceu.