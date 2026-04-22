Polícia Militar apreende equipamentos de guerra em Salvador

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Granadas e roupas camufladas apreendidas - Foto: Divulgação | PM-BA

Policiais militares da 18ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) apreenderam, nesta quarta-feira, 22, equipamentos de guerra durante uma ação no bairro de Periperi, em Salvador.

Durante a operação, os oficiais foram surpreendidos com disparos de armas de fogo feitos por seis indivíduos que atacaram após perceberem a presença dos agentes da lei no local.

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O revide aconteceu e, após o cessar fogo, foi feita uma varredura no local, onde um carro com restrição de roubo ou furto foi encontrado, dentro do veículo estava:

uma mochila;

duas granadas;

duas chaves de boca;

roupa camuflada;

oito munições cal. 40;

uma balaclava.

Além do carro, uma motocicleta foi abandonada pelos indivíduos no local.

Todo material juntamente com os veículos, foram encaminhados a delegacia competente, onde a ocorrência foi formalizada.