Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Wendel Alexandre de Oliveira Poloni - Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 29 anos foi preso após agredir brutalmente a companheira, de 25, durante uma festa em Piracaia, no interior de São Paulo. A vítima teve parte da orelha arrancada após ser mordida pelo suspeito, identificado como Wendel Alexandre de Oliveira Poloni.

Câmeras de segurança registraram o momento da agressão. Nas imagens, a mulher aparece conversando com outras pessoas no balcão quando o homem se aproxima, a puxa pelos cabelos e, em seguida, morde sua orelha, arrancando um pedaço. Pessoas que estavam próximas presenciaram a cena e intervieram para conter o agressor.

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De acordo com a Guarda Civil Municipal, a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da região. O suspeito foi localizado nas proximidades do local da festa e apresentava ferimentos, que, segundo ele, teriam sido causados por seguranças do estabelecimento.

Em depoimento, o homem negou ter mutilado a companheira e afirmou que houve apenas uma discussão. A vítima, no entanto, relatou que já havia sofrido outras agressões ao longo do relacionamento, que durava cerca de seis anos, e disse possuir registros das violências anteriores.

Ainda segundo o relato, o ataque teria ocorrido após o suspeito questionar a demora da companheira para comprar uma bebida.

O homem foi preso e deve responder por violência doméstica e lesão corporal. O caso foi registrado na delegacia de Atibaia.

Veja vídeo: