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INJÚRIA RACIAL

VÍDEO: Idosa é presa após dizer ser "superior" a PM por causa da raça em Salvador

Ocorrência aconteceu no Largo de Santana, no Rio Vermelho

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em

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Caso foi registrado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso
Caso foi registrado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso -

Uma idosa de 74 anos foi presa em flagrante por injúria racial contra um policial militar, nesta terça-feira, 21, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A mulher foi identificada como Maria Cruz, conforme apuração do portal A TARDE.

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o caso foi registrado pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso. A ocorrência aconteceu no Largo de Santana, onde uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento.

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Segundo o relato policial, a idosa abordou os agentes para questionar a atuação da equipe no local. Mesmo após receber explicações, ela passou a proferir ofensas de cunho racial contra um dos policiais, de 23 anos, afirmando ser superior em razão de sua raça.

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Diante da situação, os policiais conduziram a suspeita até a unidade especializada, onde foi autuada em flagrante pelo crime de injúria racial. Ela permanece custodiada e à disposição da Justiça.

Audiência de custódia

A reportagem de A TARDE entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que informou que a audiência de custódia da idosa ocorreu às 10h desta quarta-feira, 22. No entanto, a decisão ainda não foi disponibilizada.

O que diz a PM

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que a ocorrência foi registrada por volta das 16h e repudiou o episódio.

"A Polícia Militar reitera que repudia veementemente qualquer ato de discriminação ou injúria racial, reafirmando seu compromisso com a igualdade e o respeito a todos os cidadão".

Confira a nota na integra:

Por volta das 16h, a mulher aproximou-se dos policiais militares, proferiu ofensas raciais alegando superioridade devido ao seu tom de pele e direcionou ataques verbais a um soldado da corporação. A suspeita ofereceu resistência à prisão e foi encaminhada à polícia judiciária para o registro da ocorrência e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

A Polícia Militar reitera que repudia veementemente qualquer ato de discriminação ou injúria racial, reafirmando seu compromisso com a igualdade e o respeito a todos os cidadãos.

Veja vídeo:

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Tags:

injúria racial polícia militar rio vermelho

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