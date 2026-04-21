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CONFLITO FAMILIAR

Mulher é presa após esfaquear três familiares em briga por imóvel

Entre as vítimas, está a mãe da agressora

Andrêzza Moura
Por

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Mulher foi presa por agentes da Guarda Civil Municipal
Mulher foi presa por agentes da Guarda Civil Municipal -

Uma mulher identificada como Isa Paula foi presa, nesta terça-feira, 21, suspeita de esfaquear o primo, a tia e a própria mãe, após uma discussão. A situação aconteceu no distrito do Junco, em Jacobina, no norte da Bahia.

De acordo com informações iniciais, o conflito teria começado após uma divergência sobre uma casa. Isa Paula afirmou que a mãe teria lhe doado o imóvel, mas, um tempo depois teria passado a reivindicar a propriedade, o que desencadeou a discussão que terminou em agressões.

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Ainda segundo relatos, a situação não foi pior porque o líder comunitário Ney Freitas interviu. Ele entrou na residência e conseguiu retirar a faca das mãos da agressora. Entretanto, a mulher foi à cozinha e pego outra faca, mas, foi novamente desarmada pelo homem.

A mãe da suspeita foi atingida por golpes, incluindo um ferimento no pulso, e foi socorrida em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Capim Grosso. As outras vítimas, uma delas com um extenso ferimento no rosto, foram encaminhadas para a UPA 24h de Jacobina. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

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A mulher foi presa por agentes da Guarda Municipal e conduzida à Delegacia de Jacobina. A arma usada no crime foi apreendida. O caso será investigado pela Polícia Civil como tripla tentativa de homicídio. As informações são do Augusto Urgente.

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facadas mulher presa Polícia Civil Bahia

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