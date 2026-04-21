Ex-jogador do Benfica é esfaqueado e fica em estado grave na Dinamarca

Meio-campista Alamara Djabi, de 19 anos - Foto: Reprodução/@alamaradjabi95

O meio-campista Alamara Djabi, de 19 anos, passou por uma situação grave na Dinamarca, onde atua pelo Midtjylland. O jogador, natural da Guiné-Bissau e formado nas categorias de base do Benfica, foi vítima de um ataque com faca e chegou a ficar em estado crítico.

Após o ocorrido, Djabi precisou ser submetido a duas cirurgias e foi colocado em coma induzido. Segundo informações divulgadas pelo próprio clube dinamarquês, o atleta já apresentou melhora, despertou do coma e encontra-se em condição estável dentro do quadro clínico atual.

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Em comunicado oficial, o Midtjylland informou que está acompanhando de perto a recuperação do jogador e prestando suporte à família, além de manter contato com as autoridades responsáveis pela investigação do caso.

O clube também afirmou que, por respeito ao andamento das apurações policiais, não irá fornecer novos detalhes sobre o episódio e pediu privacidade ao atleta e seus familiares neste momento delicado.

Revelado pelo Benfica entre 2020 e 2023, Djabi se transferiu para o Midtjylland em 2024. No mesmo ano, chegou a ser emprestado ao Mafra, equipe portuguesa, antes de retornar ao futebol dinamarquês.