POLÍCIA
Discussão por ciúmes termina em morte durante paredão no oeste da Bahia
Polícia realizou buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento
Um homicídio foi registrado na noite de sábado, 18, no município de Barra, no oeste do estado, durante uma festa do tipo “paredão” realizada em um bar. A vítima, um homem de 40 anos identificado como Lázaro de Almeida Rio Branco, foi atingida por disparos de arma de fogo no local.
As primeiras informações levantadas pela Polícia Civil da Bahia indicam que o crime pode ter sido motivado por um desentendimento entre Lázaro e outro homem, identificado como Claubir Cacheado da Cruz, conhecido pelo apelido de “Bia”. A discussão teria sido provocada por ciúmes relacionados à companheira do suspeito.
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Após os disparos, o autor deixou o local e não foi localizado, apesar das buscas realizadas na região. O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Barra, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento da vítima.
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