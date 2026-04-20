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SUSPEITA

Deolane Bezerra é citada em esquema de bets ligado a MC Ryan SP; entenda

Operação investiga lavagem de dinheiro envolvendo rifas e plataformas

Agatha Victoria Reis
Por

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Deolane Bezerra
Deolane Bezerra -

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra é apontada como uma das suspeitas na Operação Integration, que apura um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo rifas e plataformas de apostas ilegais. O caso também envolve o funkeiro MC Ryan SP, preso na última quarta-feira, 15.

De acordo com investigadores da Polícia Federal, há indícios de que Deolane teria atuado como “conta de passagem”, mecanismo utilizado para ocultar a origem de recursos ilícitos.

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O esquema, segundo a PF, pode ter movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão por meio de plataformas ilegais de apostas.

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Esquema envolvendo MC Ryan SP

A defesa de MC Ryan SP nega irregularidades e afirma que “todos os valores que transitam nas contas do artista possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos”.

Ainda assim, a investigação aponta que Deolane teria recebido cerca de R$ 430 mil do funkeiro entre maio e junho de 2025. As informações foram divulgadas pelo jornal Estadão.

Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira é considerada uma “evidência material” do vínculo entre os dois investigados. A suspeita é de que a produtora ligada a Ryan misturava receitas de shows com recursos provenientes de apostas e rifas ilegais.

Os federais avaliam que as transações podem integrar um esquema mais amplo de lavagem de dinheiro associado ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

Defesa de Deolane

Em suas redes sociais, Deolane Bezerra afirmou que o valor recebido se refere à venda de um carro.

“Eu vendi um carro para o Ryan. Ele me deu um outro carro mais barato na troca e um outro valor a ser depositado na minha conta bancária”, explicou.

Relação entre os famosos

Para a Polícia Federal, as operações entre Deolane e Ryan indicam uso de liquidez financeira para aquisição de bens de alto valor e possível tentativa de “limpeza de imagem”.

A investigação também aponta que a influenciadora movimentou cerca de R$ 5,3 milhões no período analisado, com características típicas de “conta de passagem”, quando o dinheiro entra e é rapidamente transferido para dificultar o rastreamento.

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Tags:

Deolane Bezerra Polícia

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