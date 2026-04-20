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EXECUÇÃO

Homem é encontrado morto dentro de carro crivado de tiros na Bahia

Vítima foi localizada em estrada próxima ao Aeroporto 2 de Julho

Andrêzza Moura
Por

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Corpo de Paulistinha estava dentro deste Siena
Corpo de Paulistinha estava dentro deste Siena -

O corpo de um homem identificado como Wanderson Rafael Moraes, de 28 anos, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira, 20, dentro de um veículo, em uma estrada vicinal na região do Aeroporto 2 de Julho, em Jacobina, no centro-norte da Bahia.

Segundo informações preliminares, Paulistinha, como era mais conhecido, tinha retornado recentemente para Jacobina, após passar nove anos morando em São Paulo.

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O cadáver estava dentro de um Siena preto, com placa da cidade de Cubatão, em São Paulo. O veículo tinha diversas marcas de tiros.

De acordo com as informações iniciais, não há detalhes sobre o crime, nem a motivação. O caso é investigado pela Polícia Civil, sob coordenação do delegado Leonardo Virgílio, da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Jacobina).

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia e identificação oficial. As investigações seguem para esclarecer autoria e motivação do homicídio. As informações são do Augusto Urgente.

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Tags:

corpo achado Execução a tiros jacobina Polícia Civil BA

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