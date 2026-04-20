Adolescente sequestrado por traficantes do Katiara é liberto

Polícia Civil - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Um adolescente de 16 anos identificado com Maicon Alves Ribeiro, que havia sido sequestrado na noite do último sábado, 18, no bairro da Valéria, em Salvador, foi libertado na noite deste domingo, 19.

De acordo com informações da família, o jovem não possui envolvimento com o crime. Porém, ele teria sido levado por homens armados apontados como traficantes que atuam na região.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil (PC) informa que o garoto foi encontrado em um posto de gasolina na região do CIA Aeroporto, ainda com as mãos amarradas e com ferimentos no braço.

Somado a isso, oitivas, diligências e análise de imagens de videomonitoramento estão em curso para a identificação e localização dos envolvidos.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Ainda em nota, a Polícia Civl aponta que de acordo com informações preliminares, a vítima foi abordada por homens armados e levada para o bairro da Palestina, em Salvador, onde permaneceu sob restrição de liberdade.

Sobre o sequestro

Relatos iniciais indicam que Maicon foi retirado à força e conduzido para uma área de mata nas proximidades do bairro. A suspeita é de que os responsáveis pelo sequestro integrem a facção criminosa conhecida como Katiara.

Conforme informações iniciais, a motivação inicial pode estar ligada ao fato de que o garoto mora em uma localidade ligada a um grupo rival.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic) investigam uma denúncia de sequestro ocorrida no bairro de Valéria. Ainda segundo a corporação, mais detalhes não estão sendo divulgados neste momento para não interferir no andamento das apurações.