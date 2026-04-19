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LAURO DE FREITAS

Saiba quem são os homens encontrados mortos dentro de carro na RMS

Corpos foram localizados nesse domingo, 19, em um Volkswagen Gol branco, sem placas

Andrêzza Moura
Por

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Flávio Henrique e Paulo Roberto tinham marcas de violência
Flávio Henrique e Paulo Roberto tinham marcas de violência -

Os dois homens encontrados mortos dentro de um carro abandonado no bairro Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram identificados como sendo Flávio Henrique da Cruz Brito e Paulo Roberto de Jesus Lima.

A informação foi repassada pela assessoria de comunicação do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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Os corpos, que foram localizados, nesse domingo, 19, na Rua Capim Santo, dentro de Volkswagen Gol branco, sem placas, passam por procedimentos, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), em Salvador.

Foram os moradores da localidade quem acionaram o Centro Integrado de Comunicações (CICOM), ao estranharem o automóvel abandonado em via pública.

Equipes da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local e, ao verificarem o veículo, encontraram os dois corpos no interior do automóvel. As vítimas apresentavam sinais de violência.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), que vai apurar as circunstâncias das mortes e a autoria do crime. O órgão se manifestou através de nota.

"A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga os homicídios de dois homens, sem identificação formal, cujos corpos foram encontrados no interior de um veículo, com disparos de arma de fogo, na tarde deste domingo (19), no bairro de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas.

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Segundo informações da ocorrência, o automóvel onde os cadáveres foram localizados contém restrição de roubo. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

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Tags:

Duplo homicício Lauro de Freiras Polícia Civil polícia militar

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