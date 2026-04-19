Corpos são encontrados dentro de carro abandonado em Lauro de Freitas

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Veículo estava estacionado na Rua Capim Santo, em Areia Branca - Foto: Reprodução

Dois homens foram encontrados mortos, na manhã deste domingo, 19, dentro de um carro abandonado no bairro Areia Branca, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O veículo, um Volkswagen Gol branco sem placas, estava estacionado na rua Capim Santo e chamou a atenção dos moradores, que acionaram o Centro Integrado de Comunicações (CICOM).

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Policiais militares da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao ao local para atender a ocorrência. Dentro do automóvel, os PMs encontraram os dois corpos com sinais de violência e sem identificação.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, realizada pelo Departamento de Polícia Técnica, que posteriormente autorizou a remoção das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 27ª Delegacia Territorial, em Itinga. O veículo também passará por perícia.

Nota PM

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada ainda pela manhã para verificar a denúncia de um corpo dentro de um carro abandonado, mas ao chegar ao local constatou que havia duas vítimas.

"A Polícia Militar da Bahia informa que na manhã deste domingo (19), policiais da 52ª CIPM foram acionados via CICOM, para averiguar denúncia acerca de um corpo encontrado no interior de um veículo abandonado na rua Capim Santo, bairro Areia Branca, Lauro de Freitas.

No local, os policiais militares constataram que se tratavam de dois corpos. A ocorrência foi registrada na 27ª DT juntamente e o DPT foi acionado para adoção de medidas cabíveis.

Autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil".

A Polícia Civil da Bahia também se manifestou por meio de nota.

"A 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) investiga os homicídios de dois homens, sem identificação formal, cujos corpos foram encontrados no interior de um veículo, com disparos de arma de fogo, na tarde deste domingo (19), no bairro de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas.

Segundo informações da ocorrência, o automóvel onde os cadáveres foram localizados contém restrição de roubo. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".