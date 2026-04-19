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POLÍCIA

Homem é preso por pichar mensagens do CV em muros da cidade

Suspeito foi localizado com tintas e outros objetos usados nas pichações

Luan Julião
Por

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Pichação do Comando Vermelho (CV)
Pichação do Comando Vermelho (CV) -

A Polícia Civil prendeu, no interior do Amazonas, um homem de 29 anos suspeito de envolvimento na disseminação de mensagens associadas ao Comando Vermelho (CV) em espaços públicos. O caso ocorreu na sexta-feira, 17, em Eirunepé, após uma série de denúncias feitas por moradores da cidade.

As reclamações apontavam para a presença de inscrições em muros e outras áreas urbanas com conteúdos que faziam referência direta à facção criminosa, indicando domínio territorial. A partir dessas informações, os investigadores iniciaram diligências que levaram à identificação de dois envolvidos.

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Segundo o delegado Ramon Improta, um dos suspeitos atuava diretamente nas pichações, enquanto o outro dava suporte, monitorando o entorno durante as ações. Este segundo homem, no entanto, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais.

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Durante a abordagem, o suspeito detido estava com materiais que, de acordo com a polícia, eram utilizados nas intervenções, como tintas e vestimentas. Os itens foram apreendidos e incorporados à investigação.

Ao ser interrogado, ele admitiu participação nas pichações, mas afirmou que teria sido forçado a cometer os atos após sofrer ameaças relacionadas a uma dívida com o tráfico de drogas.

O homem foi autuado em flagrante sob suspeita de integrar organização criminosa e permanece à disposição da Justiça.

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