Mulher é morta a tiros dentro de casa em Salvador e namorado é o suspeito

Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

Uma mulher morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro da própria residência, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na tarde de sábado, 18. O caso é investigado e o principal suspeito é o namorado da vítima, que deixou o local logo após o ocorrido.

De acordo com relatos de moradores da região, a vítima estava em casa acompanhada do companheiro quando um tiro foi ouvido vindo do interior do imóvel. A situação mobilizou vizinhos, que entraram na residência e prestaram socorro à mulher.

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Ela foi levada às pressas para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo.

Testemunhas afirmam que, após o tiro, o homem que estava com a vítima saiu do local carregando uma arma de fogo. Desde então, ele não foi localizado.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao endereço, confirmaram o caso. Guarnições realizaram buscas na região com o objetivo de encontrar o suspeito, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A polícia segue em diligências e o caso deve ser apurado pelos órgãos responsáveis, que irão investigar as circunstâncias e a motivação do crime.