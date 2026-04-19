Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é morta a tiros dentro de casa em Salvador e namorado é o suspeito

Suspeito teria deixado a residência armado após o disparo, segundo testemunhas

Luan Julião
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Militar
Polícia Militar -

Uma mulher morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro da própria residência, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na tarde de sábado, 18. O caso é investigado e o principal suspeito é o namorado da vítima, que deixou o local logo após o ocorrido.

De acordo com relatos de moradores da região, a vítima estava em casa acompanhada do companheiro quando um tiro foi ouvido vindo do interior do imóvel. A situação mobilizou vizinhos, que entraram na residência e prestaram socorro à mulher.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela foi levada às pressas para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelo disparo.

Leia Também:

Líder do CV com atuação em Salvador é transferido do RJ para a Bahia
“Macaquinho”: atacante chora ao relatar racismo em jogo da Série B
PM é baleado na cabeça e na perna durante confronto em Salvador

Testemunhas afirmam que, após o tiro, o homem que estava com a vítima saiu do local carregando uma arma de fogo. Desde então, ele não foi localizado.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao endereço, confirmaram o caso. Guarnições realizaram buscas na região com o objetivo de encontrar o suspeito, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A polícia segue em diligências e o caso deve ser apurado pelos órgãos responsáveis, que irão investigar as circunstâncias e a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia feminicídio Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Polícia Militar
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Polícia Militar
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Polícia Militar
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x