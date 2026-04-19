PM é baleado na cabeça e na perna durante confronto em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Polícia Militar - Foto: Divulgação | GOVBA

Um policial militar da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi baleado de raspão na cabeça e nas pernas durante uma incursão no bairro do Curuzu, em Salvador, na madrugada deste domingo, 19.

A Polícia Militar (PM) informou, por meio de nota, que a equipe estava realizando um patrulhamento ostensivo na Rua da Contenda, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda em nota, a PMBA informa que intensificou o policiamento na região, com reforço de unidades operacionais, realização de ações de saturação e diligências continuadas.

Estado de saúde do policial

O PM foi socorrido e levado até o hospital geral Ernesto Simões Filho (HGESF), em Salvador e não corre risco de vida.

De acordo com a corporação, o estado das lesões são as seguintes:

Lesão na região craniana classificada como superficial, sem comprometimento neurológico;

Lesão em membro inferior atingindo exclusivamente o tecido muscular, sem evidências de danos ósseos ou vasculares relevantes.

O oficial encontra-se consciente, orientado e sem risco iminente à vida, com expectativa de alta médica.

De acordo com a Polícia Civil, o ofiicial estava patrulando o local quando foi surpreendido por uma emboscada feita por criminosos. Mesmo ferido, ele teria reagido, fazendo os infratores fugirem.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "diligências são realizadas pela unidade policial especializada para identificar e localizar os suspeitos."

Dois policiais morreram na última semana

As equipes de segurança de Salvador vem passando por uma onda de ataques feitos por criminosos, visto que, somente na última semana, um polícial civil e um militar morreram na capital baiana. Relembre:

Policial civil morto em Tancredo Neves

O investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi morto nesta quarta-feira, 15 no bairro de Tancredo Neves, em Salvador;

Ele estava cumprindo uma diligência envolvendo o cumprimento de um mandado judicial quando foi surpreendido e atingido por um disparo de arma de fogo;

O oficial chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos;

A Polícia Civil segue fazendo investigações para identificar e localizar os autores do crime.

Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, morto por disparo de arma de fogo | Foto: Reprodução/TV Aratu

Policial militar morto no Engenho Velho de Brotas