PRESO EM FLAGRANTE
Homem é preso após tentar furtar cachorro de ex-mulher
O homem utilizou uma máscara para mudar sua aparência
Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar o cachorro de sua ex-mulher em São Paulo. No momento do crime, o suspeito usava uma máscara para mudar sua aparência e não ser reconhecido durante o crime.
De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência registrado pela vítima, o caso aconteceu na última quinta-feira, 16, em um pet shop da região paulista.
Leia Também:
O homem, que não teve sua identidade revelada pela polícia, também foi acusado de cometer uma série de ameaças contra a ex-companheira, seguidas de perseguições e agressões.
A vítima chegou a usar uma medida protetiva contra o suspeito, mas ele permaneceu cometendo os crimes. Agora ele segue preso e a disposição da Justiça na na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes