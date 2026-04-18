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PRESO EM FLAGRANTE

Homem é preso após tentar furtar cachorro de ex-mulher

O homem utilizou uma máscara para mudar sua aparência

Franciely Gomes
Por

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Cachorro recuperado pela polícia
Cachorro recuperado pela polícia -

Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar o cachorro de sua ex-mulher em São Paulo. No momento do crime, o suspeito usava uma máscara para mudar sua aparência e não ser reconhecido durante o crime.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência registrado pela vítima, o caso aconteceu na última quinta-feira, 16, em um pet shop da região paulista.

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O homem, que não teve sua identidade revelada pela polícia, também foi acusado de cometer uma série de ameaças contra a ex-companheira, seguidas de perseguições e agressões.

A vítima chegou a usar uma medida protetiva contra o suspeito, mas ele permaneceu cometendo os crimes. Agora ele segue preso e a disposição da Justiça na na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM Oeste).

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