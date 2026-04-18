POLÍCIA
Homem ateia fogo em ex-namorada por não aceitar fim de relacionamento
Vítima teve 95% do corpo queimado
A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (18), um homem suspeito de atear fogo na ex-namorada por não aceitar o fim do relacionameto. O caso aconteceu em Barretos, no interior de São Paulo.
Após o crime, ele teria furtado um veículo e fugido para Minas Gerais, sendo localizado no município de Itapagipe, no Triângulo Mineiro.
Estado de saúde da vítima
De acordo com familiares, a vítima teve cerca de 95% do corpo queimado e está internada em estado grave na Santa Casa de Barretos, onde permanece entubada.
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Suspeito não aceitava fim do relacionamento
Ainda segundo relatos da família, o homem — identificado como Lucas Antonio — não aceitava o término do relacionamento, o que teria motivado o ataque.
O caso é tratado como tentativa de feminicídio.
Como ocorreu a captura
A polícia foi alertada após o suspeito abastecer um carro em um posto na cidade de Frutal e sair sem pagar.
Já em Itapagipe, ele:
- Desobedeceu a uma ordem de parada
- Sofreu um acidente com o veículo
- Fugiu a pé por uma área de mata
Cerca de 40 minutos depois, foi localizado e preso pelas equipes policiais.
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