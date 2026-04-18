Homem ateia fogo em ex-namorada por não aceitar fim de relacionamento

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Polícia Militar - Foto: Divulgação | PMBA

A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (18), um homem suspeito de atear fogo na ex-namorada por não aceitar o fim do relacionameto. O caso aconteceu em Barretos, no interior de São Paulo.

Após o crime, ele teria furtado um veículo e fugido para Minas Gerais, sendo localizado no município de Itapagipe, no Triângulo Mineiro.

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Estado de saúde da vítima

De acordo com familiares, a vítima teve cerca de 95% do corpo queimado e está internada em estado grave na Santa Casa de Barretos, onde permanece entubada.

Suspeito não aceitava fim do relacionamento

Ainda segundo relatos da família, o homem — identificado como Lucas Antonio — não aceitava o término do relacionamento, o que teria motivado o ataque.

O caso é tratado como tentativa de feminicídio.

Suspeito detido pela PMMG | Foto: Divulgação | PMMG

Como ocorreu a captura

A polícia foi alertada após o suspeito abastecer um carro em um posto na cidade de Frutal e sair sem pagar.

Já em Itapagipe, ele:

Desobedeceu a uma ordem de parada

Sofreu um acidente com o veículo

Fugiu a pé por uma área de mata

Cerca de 40 minutos depois, foi localizado e preso pelas equipes policiais.