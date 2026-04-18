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ATAQUE A MARRETADAS

Ex-funcionário é preso após destruir carros de locadora na Bahia

Homem usou marreta para danificar veículos e quebrar porta de vidro da empresa

Andrêzza Moura
Por

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Segundo testemunhas, o homem estava em surto psicótico
Segundo testemunhas, o homem estava em surto psicótico -

Um ex-funcionário de uma locadora de veículos de Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, foi preso, nesta sexta-feira, 17, após danificar diversos carros estacionados na empresa e quebrar a porta de vidro de acesso ao estabelecimento.

De acordo com informações, o homem teria usado uma marreta para atingir os veículos, principalmente os para-brisas, provocando destruição no local. Funcionários relataram que ele aparentava estar em estado de surto psicótico, no momento da ação.

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Assustados, os trabalhadores acionaram a polícia, que chegou ao local e realizou a prisão em flagrante. O suspeito foi levado para a delegacia, onde o caso será investigado. A motivação do ataque ainda é desconhecida. As informações são do Acorda Cidade.

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