ESTUPRO COLETIVO
Justiça determina internação de adolescente por estupro coletivo
Caso aconteceu em março deste ano, no Rio de Janeiro
Esta semana, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a internação do adolescente envolvido no estupro coletivo de uma jovem, de 17 anos, ocorrido em março deste ano, em um apartamento de Copacabana, no Rio de Janeiro.
A sentença, proferida pela juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, aponta que o suspeito teve atuação direta na articulação de uma emboscada contra a vítima, com quem possuía vínculo afetivo.
A medida socioeducativa de internação foi aplicada sem possibilidade de atividades externas por, no mínimo, seis meses.
Na decisão, a magistrada foi categórica ao afirmar que a gravidade da infração, aliada à ausência de limites adequados no ambiente familiar, impõe uma resposta firme do Estado, tanto para garantir a responsabilização quanto para viabilizar a ressocialização do adolescente.
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O texto judicial reconstrói a dinâmica do crime e aponta que houve premeditação, já que a garota foi atraída ao apartamento acreditando em um encontro amoroso. No local, ela acabou sendo violentada por cinco homens.
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