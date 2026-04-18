POLÍCIA
Neto é preso suspeito de matar avô para roubar carteira
Suspeito espancou a vítima e segue custodiado
Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira, 17, suspeito de matar o próprio avô para roubar sua carteira no município de Castro Alves, no interior da Bahia.
O jovem vai responder por latrocínio, que consistem em roubo seguido de morte.
A vítima foi identificada como Salvador Dias dos Santos, de 72 anos. Ele sofreu agressões físicas no dia 4 de março deste ano, no município de Alegre, em Castro Alves.
Leia Também:
Ele morreu dias após o ocorrido em decorrência dos ferimentos, depois de ser socorrido em estado grave e hospitalizado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.
O suspeito segue custodiado na Delegacia Territorial (DT) de Castro Alves, à disposição da Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes