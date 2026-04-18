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POLÍCIA

Neto é preso suspeito de matar avô para roubar carteira

Suspeito espancou a vítima e segue custodiado

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta sexta-feira, 17, suspeito de matar o próprio avô para roubar sua carteira no município de Castro Alves, no interior da Bahia.

O jovem vai responder por latrocínio, que consistem em roubo seguido de morte.

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A vítima foi identificada como Salvador Dias dos Santos, de 72 anos. Ele sofreu agressões físicas no dia 4 de março deste ano, no município de Alegre, em Castro Alves.

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Ele morreu dias após o ocorrido em decorrência dos ferimentos, depois de ser socorrido em estado grave e hospitalizado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

O suspeito segue custodiado na Delegacia Territorial (DT) de Castro Alves, à disposição da Justiça.

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