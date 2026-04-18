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ALERTA

Polícia faz alerta para novo golpe envolvendo o gov.br

O golpe utiliza o nome do site oficial do Governo Federal

Franciely Gomes
Por

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A plataforma é usada pelo Governo Federal
A plataforma é usada pelo Governo Federal -

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) fez um alerta aos brasileiros sobre um golpe envolvendo o gov.br , plataforma oficial do Governo Federal. A declaração foi feita através de um vídeo publicado pela cabo Vasques, nesta sexta-feira, 17.

Na gravação, a oficial afirma que criminosos têm utilizado o WhatsApp para enviar mensagens referentes a serviços falsos oferecidos dentro do site oficial, que já possui mais de 170 milhões de usuários cadastrados.

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“Na mensagem, o golpista diz que existe uma suposta dívida ou pendência no CPF da pessoa. Para parecer verdadeiro, ele mostra o nome completo e o número do CPF da vítima”, explica Vasques.

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Após pegar os dados da pessoa, a quadrilha encaminha um link falso que direciona a uma conversa com o chat. Nessas mensagens eles alegam que a vítima precisará pagar um valor para resolver a pendência no CPF.

“Ao clicar em regularizar, aparece um chat falso, onde uma pessoa se apresenta como auditora ou atendente do governo. Durante a conversa, pedem confirmação do telefone e, no final, geram um QR Code para pagamento via Pix”, reforça a policial militar.

“O valor cobrado costuma ser baixo, justamente para a pessoa pagar rápido, sem desconfiar. Fique atento para não ser mais uma vítima desse golpe”, conclui ela.

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