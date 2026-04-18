Ilha brasileira é apontada como uma das mais perigosas do mundo

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Registro da ilha vista de cima - Foto: João Marcos Rosa | ICMBio

Cenário paradisíaco à primeira vista, a Ilha da Queimada Grande é considerada uma das mais perigosas do mundo. Conhecido popularmente como Ilha das Cobras, o local fica localizado entre Itanhaém e Peruíbe, a cerca de 35 km da costa litorânea de São Paulo.

Sua fama de perigo se dá devido a quantidade de serpentes venenosas existentes no local. Uma delas é a jararaca-ilhoa, espécie que não existe em nenhum outro lugar do mundo além da ilha.

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O espaço também abriga outras espécies de animais, como aves, anfíbios, pequenos lagartos e dezenas de tipos de aranhas, demonstrando uma rica biodiversidade.

Entrada proibida

O acesso à ilha é proibido para visitantes comuns e controlado por membros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A área é restrita apenas para pesquisadores autorizados, devido a sua alta periculosidade.

A ilha também conta com cerca de 1,5 km de extensão e relevo acidentado, além de encostas íngremes cobertas de Mata Atlântica e vegetação densa, que abriga os animais locais.