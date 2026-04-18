Mega-Sena lança sorteio especial de 30 anos com prêmio de R$ 150 mi

Edição comemorativa adotará o modelo de premiação da Mega da Virada - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal oficializou nesta sexta-feira, 17, os detalhes do concurso especial de 30 anos da Mega-Sena. O anúncio, enviado primeiramente a lotéricos de Minas Gerais, confirma a antecipação feita pela reportagem da Itatiaia em 3 de fevereiro.

Com prêmio inicial estimado em R$ 150 milhões, a edição comemorativa adotará o modelo de premiação da Mega da Virada: o valor não acumula. A viabilização do sorteio ocorreu após autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

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Uma portaria publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 15, abriu brecha no calendário para a realização de um novo megaevento anual, permitindo que a celebração de aniversário da modalidade siga o rastro de sucesso de produtos como a Quina de São João e a Lotofácil da Independência.

Calendário

As apostas para o certame histórico começam, de forma paralela aos concursos regulares, no dia 26 de abril. A partir do dia 17 de maio, no entanto, as vendas vão ser exclusivas para o especial de 30 anos.

O sorteio está agendado para o dia 24 de maio e o custo da aposta simples — seis números — permanece em R$ 6,00.

Caso não haja acertadores para as seis dezenas (sena), o montante principal será rateado entre os ganhadores de cinco números (quina), garantindo que o prêmio milionário seja entregue integralmente na data prevista.

Histórico

Principal produto das Loterias Caixa , a Mega-Sena estreou em 11 de março de 1996, em Brasília, substituindo a antiga Sena. No primeiro concurso da história, as dezenas sorteadas foram 04 - 05 - 30 - 33 - 41 - 52.

Naquela data, ninguém levou o prêmio principal, que acumulou em R$ 1,7 milhão — valor expressivo para a época. Três décadas depois, a modalidade se consolida como o maior fenômeno de apostas do país.