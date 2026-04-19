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POLÍCIA

Líder do CV com atuação em Salvador é transferido do RJ para a Bahia

Detento passa a cumprir Regime Disciplinar Diferenciado em presídio de segurança máxima baiano

Luan Julião
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Demilson Sales das Neves, conhecido como “Tutuca”
Demilson Sales das Neves, conhecido como “Tutuca” -

Um homem apontado como figura de influência no crime organizado na Bahia foi transferido neste sábado, 18, para uma unidade prisional de segurança máxima no interior do estado. Demilson Sales das Neves, conhecido como “Tutuca”, deixou o sistema penitenciário do Rio de Janeiro e passou a cumprir pena no Conjunto Penal de Serrinha, sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

De acordo com investigações policiais, “Tutuca” é suspeito de atuar em diferentes regiões baianas, com destaque para o bairro de Pernambués, em Salvador. Ele é apontado como responsável por coordenar atividades relacionadas ao tráfico de drogas, além de praticar extorsão contra comerciantes locais e donos de provedores de internet.

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As apurações também indicam possível envolvimento em crimes mais graves, como extorsão mediante sequestro. Entre os episódios investigados está um caso ocorrido em março deste ano, que envolveu três mulheres em um shopping da capital baiana.

Prisão e inclusão no Baralho do Crime

“Tutuca” foi preso em agosto de 2024, na comunidade de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele integrava o Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ocupando a carta “10 de Ouros”, posição destinada a suspeitos considerados de alta relevância pelas autoridades.

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A ferramenta reúne nomes e informações de investigados mais procurados do estado e busca incentivar a colaboração da população por meio de denúncias anônimas.

Objetivo da transferência

Segundo a polícia, a remoção do detento para uma unidade de segurança máxima tem como principal finalidade limitar sua comunicação com outros integrantes de grupos criminosos. A medida também busca enfraquecer sua influência em atividades ilícitas, especialmente na capital baiana.

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