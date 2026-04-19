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POLÍCIA

Polícia fecha baile do CV e apreende fuzil, granada e até macaco no Rio

Evento ligado ao tráfico reunia criminosos armados e servia como ponto de venda de drogas

Luan Julião
Por

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Investigação aponta que evento fortalecia o tráfico na região
Investigação aponta que evento fortalecia o tráfico na região -

Uma ação integrada das forças de segurança desarticulou, neste domingo, 19, um baile funk associado ao tráfico de drogas na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos e na apreensão de armamento pesado, drogas e animais silvestres mantidos de forma irregular.

De acordo com informações levantadas pelas investigações, o evento era utilizado como ponto estratégico para comercialização de entorpecentes e encontro de integrantes do Comando Vermelho (CV). O baile já vinha sendo monitorado após indícios de que reunia criminosos armados e fortalecia a atuação da facção na região.

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Durante a vigilância, os agentes constataram a presença de homens circulando com armas entre o público, o que levou à deflagração da operação para evitar possíveis confrontos.

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Com a chegada das equipes, compostas por policiais da 60ª DP (Campos Elíseos), da 66ª DP (Piabetá) e do 15º BPM, houve dispersão dos participantes. Mesmo com a fuga generalizada, dois indivíduos foram detidos no local.

Na ação, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas, uma réplica de fuzil, além de carregadores, munições e uma quantidade expressiva de drogas já preparadas para venda, todas com identificação vinculada ao Comando Vermelho.

Os policiais também localizaram dois pássaros e um macaco mantidos sem autorização legal, caracterizando crime ambiental.

Os suspeitos vão responder por associação ao tráfico de drogas e infrações ambientais. A investigação continua para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento da estrutura criminosa responsável pela organização do evento.

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