Adolescente de 17 anos é sequestrado por traficantes da Katiara em Valéria

Crime ocorreu na noite de sábado (18); vítima segue sem paradeiro - Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Um adolescente de 17 anos foi sequestrado na noite deste sábado, 18, no bairro de Valéria, em Salvador. A vítima foi identificada como Maicon Alves Ribeiro, conhecido como “Paulista”.

Segundo informações da família, o jovem não possui qualquer envolvimento com a criminalidade. Ainda assim, ele teria sido levado por homens armados apontados como traficantes que atuam na região.

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Relatos iniciais indicam que Maicon foi retirado à força e conduzido para uma área de mata nas proximidades do bairro. A suspeita é de que os responsáveis pelo sequestro integrem a facção criminosa conhecida como Katiara.

A motivação do crime, conforme as primeiras informações, pode estar relacionada ao fato de o adolescente morar em uma localidade associada a um grupo rival.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic) investigam uma denúncia de sequestro ocorrida no bairro de Valéria. Ainda segundo a corporação, mais detalhes não estão sendo divulgados neste momento para não interferir no andamento das apurações.



Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da vítima. O caso segue sob investigação.

