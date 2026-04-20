Mansão com borda infinita vira palco de fuga de traficante baiano

Mansão alugada por Dada - Foto: Reprodução | TV Globo

Uma operação policial que mobilizou forças de segurança do Rio de Janeiro e da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 20, terminou com a fuga do principal alvo: o traficante baiano Ednaldo Pereira Souza, o “Dada”. Ele escapou por uma passagem secreta instalada em uma mansão de luxo no Vidigal, na Zona Sul carioca.

O imóvel, localizado na parte alta da comunidade e com vista para o mar e bairros como Leblon, Ipanema e Arpoador, vinha sendo utilizado pelo suspeito como refúgio temporário. A residência, equipada com piscina de borda infinita e em fase de ampliação, teria sido alugada para um período de confraternização com familiares e amigos durante o feriado prolongado.

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De acordo com as investigações, Dada integra o núcleo de liderança do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), organização criminosa com forte atuação no extremo sul da Bahia.

Mesmo após fugir do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024, ele teria mantido o controle de atividades ilícitas, coordenando o tráfico de drogas em regiões como Caraíva e Trancoso. No Rio, estaria sob a proteção de integrantes do Comando Vermelho.

A ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Ministério Público da Bahia e executada de forma conjunta pelas polícias civis dos dois estados. O nome de Dada também aparece ligado a uma fuga em massa registrada no presídio baiano no fim do ano passado.

Na semana anterior à operação, um ex-deputado federal foi preso sob suspeita de ter recebido R$ 2 milhões para colaborar com o esquema criminoso.

A ofensiva policial provocou momentos de tensão no Vidigal. Moradores relataram troca de tiros logo nas primeiras horas do dia, enquanto dois helicópteros sobrevoavam a região em baixa altitude. A movimentação impactou diretamente o turismo local: mais de 200 pessoas ficaram temporariamente impedidas de deixar a trilha do Morro Dois Irmãos.

Apesar do cenário inicial de conflito, não houve registro de feridos. Ainda antes do meio-dia, o clima já era de normalização na comunidade, com o comércio reabrindo e a circulação de moradores e visitantes sendo retomada gradualmente.

Prisões e apreensões

Durante a operação, três pessoas foram detidas. Entre elas está Núbia Santos Oliveira, que possuía mandados de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa. Ela é companheira de Wallas Souza Soares, o “Patola”, apontado como liderança do Comando Vermelho na Bahia.

Também foi preso em flagrante Patrick Cesar Tobias Xavier, de 38 anos, conhecido como “Bart”, investigado como líder do tráfico e considerado um dos criminosos mais procurados de Goiás. Com ele, os policiais encontraram drogas, rádios comunicadores, roupas camufladas e um documento falso.

Outro suspeito, Christian Fermandes Rodrigues da Silva, foi detido portando armamento pesado, incluindo um fuzil calibre 5,56 e uma pistola 9 mm com numeração suprimida. Já o responsável pelo imóvel chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado após prestar depoimento.

Na ação, os agentes apreenderam armas de grosso calibre, como fuzil, espingarda e pistola, além de munições, carregadores, entorpecentes, equipamentos de comunicação e aparelhos celulares, que devem auxiliar no avanço das investigações.