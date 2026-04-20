Operação prende primeira dama de facção baiana no Rio de Janeiro

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) deflagrou a Operação Duas Rosas II nesta segunda-feira, 20, mirando lideres da facção criminosa do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) filiada ao Comando Vermelho (CV) escondidos no Rio de Janeiro.

Prisões e apreensões

Durante a ação, foi presa Núbia Santos Oliveira, apontada como uma das principais operadoras financeiras do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo ligado ao Comando Vermelho.

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Ela é esposa de Wallas Souza Soares, um dos líderes da organização, ao lado de Ednaldo Pereira dos Santos.

Segundo as investigações, Núbia tinha dois mandados de prisão em aberto por:

Tráfico de drogas

Homicídio

Além disso, um homem foi preso em flagrante durante a operação, portando um fuzil. Arma e drogas também foram apreendidas.

Foco em fugitivos

A operação é resultado de um trabalho contínuo de investigação que busca capturar 13 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024.

De acordo com as autoridades, os foragidos estão no Rio de Janeiro sob proteção do Comando Vermelho.

Liderança mesmo à distância

As apurações indicam que, mesmo foragidos, os suspeitos seguem atuando ativamente na organização criminosa, comandando ações e mantendo vínculos com o tráfico de drogas e outros crimes.

As forças de segurança informaram que o monitoramento continuará de forma permanente até a prisão de todos os envolvidos.