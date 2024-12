Família do fugitivo 'Dada' movimentou R$ 50 mil em uma semana com tráfico

Ednaldo Pereira Souza, conhecido pelo vulgo 'Dada', fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis, na Bahia, na quinta-feira - Foto: Reprodução

Um dos 16 fugitivos e principal alvo do resgate no ataque criminoso ao Conjunto Penal de Eunápolis, na Bahia, na quinta-feira,12, o bandido Ednaldo Pereira Souza, conhecido pelo vulgo 'Dada', pertence a uma família com ligações ao mundo do crime. Envolvidos com tráfico de drogas, os familiares chegaram a movimentar cerca de R$ 50 mil em uma semana, em 2010.

Reconhecido como um dos principais 'cabeças' da facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), 'Dadá' é um velho conhecido das autoridades, pois já foi capturado em outras ocasiões por crimes cometidos em Eunápolis e outros locais no interior baiano.

No entanto, ele não atuava sozinho. Em uma das prisões, ocorrida em meados de 2010, o elemento foi detido junto com sua esposa, Elaine Alves Vieira, conhecida como “Naninha”, as primas Janaína Alves de Oliveira e Nataliele Santos Santana, além do irmão, Reinaldo Pereira de Souza, chamado de “Rena”.

As prisões foram relacionadas ao tráfico de drogas. Segundo informações das autoridades, os 'cabeças' do esquema eram 'Rena' e 'Dadá'. Elaine ficava responsável por administrar os negócios, enquanto Janaína e Nataliele auxiliavam nos serviços. Com eles, foram apreendidos uma grande quantidade de crack e maconha, armas, munições, rádios de comunicação e balanças de precisão.

Fuga da prisão

Na noite de quinta-feira, 12, Ednaldo Pereira Souza, vulgo 'Dada', fugiu do Conjunto Penal de Eunápolis, na Bahia. O criminoso foi resgatado após comparsas armados invadirem o local, tocarem o terror e abrirem duas celas do presídio. Outros 15 detentos também conseguiram escapar.