Quatro morrem após troca de tiros com a Rondesp em área do BDM

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação / PMBA

Uma Ação da Polícia Militar terminou com quatro mortos no sábado, 19, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. A ação foi realizada por equipes da Rondesp BTS em uma área apontada como de atuação do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM).

Segundo informações da PM, os policiais faziam rondas na Rua Lígia Maria quando receberam denúncias de moradores sobre a presença de homens armados em uma região de mata próxima. Ao chegarem ao local indicado, as equipes encontraram um grupo com cerca de dez suspeitos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a corporação, houve troca de tiros e quatro homens foram localizados feridos após o confronto. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiram. As identidades não foram divulgadas.

Durante a ocorrência, foram apreendidas três pistolas, um revólver, munições, seis celulares, além de porções de substâncias semelhantes à maconha, crack, K9 e cocaína. Também foram encontrados R$ 206 em espécie.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), que ficará responsável pelas investigações.