Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Quatro morrem após troca de tiros com a Rondesp em área do BDM

Armas, drogas, celulares e dinheiro foram apreendidos na ação

Luan Julião
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Quatro morrem após troca de tiros com a Rondesp em área do BDM
-

Uma Ação da Polícia Militar terminou com quatro mortos no sábado, 19, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. A ação foi realizada por equipes da Rondesp BTS em uma área apontada como de atuação do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM).

Segundo informações da PM, os policiais faziam rondas na Rua Lígia Maria quando receberam denúncias de moradores sobre a presença de homens armados em uma região de mata próxima. Ao chegarem ao local indicado, as equipes encontraram um grupo com cerca de dez suspeitos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a corporação, houve troca de tiros e quatro homens foram localizados feridos após o confronto. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiram. As identidades não foram divulgadas.

Leia Também:

Homem é encontrado morto dentro de carro crivado de tiros na Bahia
Da Bahia ao luxo do Rio: como líderes de facção baiana escaparam de operação policial
Piscina com borda infinita: traficante baiano curtia feriado ao ser alvo de operação

Durante a ocorrência, foram apreendidas três pistolas, um revólver, munições, seis celulares, além de porções de substâncias semelhantes à maconha, crack, K9 e cocaína. Também foram encontrados R$ 206 em espécie.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), que ficará responsável pelas investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bdm Rondesp Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

x