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POLÍCIA

Após novas acusações, ex-secretário de município baiano volta a ser preso

Ex-gestor já havia sido condenado por estupro e cumpriu mais de uma década de prisão

Luan Julião
Por

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Polícia Civil segue investigando o caso
Polícia Civil segue investigando o caso -

Novas denúncias de crimes sexuais levaram à prisão do ex-secretário de Administração de Jucuruçu, Alexandro Souza Sena, detido na segunda-feira, 20, em um posto de combustíveis, no sul da Bahia.

O caso ganhou força porque ele já possui condenação anterior por estupro. Em 2014, foi sentenciado e ficou mais de 11 anos preso em regime fechado em Teixeira de Freitas. Neste ano, havia sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.

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A volta à prisão acontece após a Polícia Civil reunir novas acusações contra ele. Entre os episódios investigados estão:

  • o ataque a uma adolescente que saía de uma escola em Eunápolis, onde há suspeita de tentativa de estupro;
  • a entrada forçada em uma residência de condomínio na mesma cidade, onde duas irmãs menores teriam sido alvo de violência sexual, segundo a investigação.

No segundo caso, a ação só não foi concluída porque moradores ouviram os gritos e o suspeito fugiu antes da chegada de ajuda.

As autoridades seguem apurando os dois episódios para esclarecer a participação dele em cada situação.

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