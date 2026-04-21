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INVESTIGAÇÃO

Dono da Choquei está em presídio de segurança máxima; saiba onde

Influenciador é investigado por supostas transações ilegais

Agatha Victoria Reis
Por

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Dono da Choquei
Dono da Choquei -

Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, conhecido por administrar a página Choquei, está preso no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Polícia Penal Daniella Cruvinel, em Goiás. Ele é investigado por supostas transações ilegais que somam cerca de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com a Polícia Penal, o influenciador segue a rotina padrão do sistema prisional goiano, com direito a quatro refeições diárias, café da manhã, almoço, jantar e ceia, além de duas horas de banho de sol e até duas visitas por mês.

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A defesa de Raphael, representada pelo advogado Pedro Paulo Medeiros, informou em nota divulgada no último sábado, 18, que entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em regime de plantão, solicitando a soltura do influenciador.

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Segundo o advogado, a prisão não se justifica, uma vez que as diligências já teriam sido concluídas e não houve fundamentação individualizada para a detenção. A defesa também afirma que a atuação com publicidade é legal e que continuará adotando medidas para reverter a prisão.

Investigação

Raphael foi preso no dia 15 de abril, em Goiânia, durante a Operação Narco Fluxo, deflagrada em nove estados. Conforme a investigação, ele atuaria como operador de mídia de uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e estelionato digital, recebendo valores de outros investigados.

Além do influenciador, nomes como Poze do Rodo e MC Ryan SP também são citados na apuração, sendo o último apontado como o principal beneficiário econômico do esquema.

Segundo a investigação, Raphael teria recebido cerca de R$ 370 mil do funkeiro por serviços de publicidade, R$ 270 mil entre 2024 e 2025, além de R$ 100 mil provenientes de uma transferência de origem não identificada.

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