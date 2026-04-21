Prefeita de Livramento de Nossa Senhora sofre atentado a tiros

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Prefeita seguia de carro com o motorista, quando foi atacada - Foto: Reprodução

Um atentado a tiros contra a prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Sampaio (PSB), mobilizou autoridades e gerou forte reação política nesta terça-feira, 21.

O veículo em que ela estava foi atingido por tiros, enquanto trafegava pela BA-152, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Itanajé. Apesar do ataque, a gestora e o motorista não ficaram feridos.

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Segundo informações da Polícia Civil, uma motocicleta teria se aproximado do carro durante uma ultrapassagem. No momento em que emparelhou com o veículo, foram efetuados dois disparos que atingiram a carroceria.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, que já expediu guias periciais e realiza oitivas e diligências para identificar os autores.

Policiais militares da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que foram acionados para atender a ocorrência, fizeram a escolta da prefeita até a delegacia.

A corporação também intensificou o policiamento na região, com rondas e ações em estradas vicinais para tentar localizar os suspeitos.

O que diz o PSB

O episódio provocou reação imediata do PSB, partido da prefeita, que classificou o ataque como “inaceitável” e afirmou que o caso atinge não apenas a integridade da gestora, mas também os princípios democráticos e o livre exercício da política. A sigla ainda cobrou rigor na investigação e responsabilização dos envolvidos.

A presidente estadual do PSB, deputada federal Lídice da Mata, também se manifestou, por meio de uma rede social, em apoio à prefeita, declarando solidariedade e defendendo a atuação das forças de segurança para elucidar o caso.

“Minha solidariedade e meu apoio à prefeita de Livramento, Joanina, que sofreu um atentado, mas, felizmente, passa bem. Estamos acionando a SSP e com certeza os suspeitos serão investigados, descobertos e presos”, publicou da Mata.

As investigações seguem em andamento, e a polícia trabalha para esclarecer a motivação do atentado, identificar e prender os suspeitos.