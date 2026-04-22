Candidata ao Miss, psicóloga e maquiadora: conheça modelo baiana morta no RJ

A morte da modelo baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, ainda está cercada mistério, após informações iniciais indicarem que ela teria caído do 13ª andar de um prédio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona nobre do Rio de Janeito.

O Portal A TARDE apurou que Ana, natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, era também psicóloga e maquiadora profissional. ela se mudou para o Rio de Janeiro há pouco mais de um ano com o objetivo de investir na carreira de modelo.

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Durante esse período no Rio, chegou a participar do São Paulo Fashion Week e trabalhava com uma agência de modelos. Em 2024, também participou do concurso Miss Teixeira de Freitas.

Presença forte das redes sociais

Nas redes sociais, onde reunia cerca de 35 mil seguidores, compartilhava conteúdos ligados ao seu dia a dia, incluindo:

viagens;

rotina de treinos;

trabalhos como modelo;

e cuidados com a beleza.

Ela também realizava parcerias publicitárias com marcas de cosméticos e suplementação.

Segundo pessoas próximas, Ana Luiza estava focada no crescimento profissional e na consolidação da carreira no meio da moda e da influência digital.

Vida pessoal

Na vida pessoal, mantinha um relacionamento havia cerca de três meses. De acordo com relatos, ela mencionou a uma amiga que se sentia limitada na relação. Testemunhas e informações da polícia apontam que o casal tinha discussões frequentes, marcadas por ciúmes.

A morte

Ana Luiza morreu na manhã de quarta-feira, 22, após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. O namorado, Tarso Ferreira, foi preso em flagrante e é investigado por feminicídio. Segundo a polícia, ele confirmou que havia conflitos constantes entre os dois.

A jovem chegou a comprar uma passagem para deixar o local e retornar à Bahia, mas permaneceu no imóvel. Ela foi encontrada sem vida por volta das 5h30.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro. A morte gerou manifestações de pesar de instituições e pessoas próximas, incluindo organizações ligadas a concursos de beleza e ao Conselho Regional de Psicologia da Bahia.