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POLÍCIA

Sobrinho mata tio a facadas após discussão na Bahia

Arma estava escondida em um endereço ligado ao suspeito

Gustavo Zambianco
Por

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Polícia Civil
Polícia Civil -

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) prendeu em flagrante um homem de 24 anos suspeito de ter matado o próprio tio no município de Rafael Jambeiro nesta terça-feira, 21, na Bahia.

De acordo com as investigações, uma arma branca foi utilizada na prática do crime e estava escondida em um endereço vinculado ao suspeito.

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Entenda a ocorrência

Em nota, a PC-BA informou que o homem, cuja identidade não foi revelada, estava em um estabelecimento comercial quando iniciou uma discussão.

Após isso, ele foi até sua residência, buscou uma arma branca e desferiu diversos golpes que resultaram na morte do próprio tio, Anailton Almeida dos Santos, de 49 anos.

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Arma escondida

Depois do crime, o suspeito escondeu a arma em um dos cômodos da casa de um familiar.

O objeto foi encontrado por equipes da Delegacia Territorial (DT/Rafael Jambeiro).

Tanto o suspeito quanto a arma utilizada no crime foram apresentados à Justiça, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.

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