Sobrinho mata tio a facadas após discussão na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) prendeu em flagrante um homem de 24 anos suspeito de ter matado o próprio tio no município de Rafael Jambeiro nesta terça-feira, 21, na Bahia.

De acordo com as investigações, uma arma branca foi utilizada na prática do crime e estava escondida em um endereço vinculado ao suspeito.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda a ocorrência

Em nota, a PC-BA informou que o homem, cuja identidade não foi revelada, estava em um estabelecimento comercial quando iniciou uma discussão.

Após isso, ele foi até sua residência, buscou uma arma branca e desferiu diversos golpes que resultaram na morte do próprio tio, Anailton Almeida dos Santos, de 49 anos.

Arma escondida

Depois do crime, o suspeito escondeu a arma em um dos cômodos da casa de um familiar.

O objeto foi encontrado por equipes da Delegacia Territorial (DT/Rafael Jambeiro).

Tanto o suspeito quanto a arma utilizada no crime foram apresentados à Justiça, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.