POLÍCIA
Sobrinho mata tio a facadas após discussão na Bahia
Arma estava escondida em um endereço ligado ao suspeito
A Polícia Civil da Bahia (PC-BA) prendeu em flagrante um homem de 24 anos suspeito de ter matado o próprio tio no município de Rafael Jambeiro nesta terça-feira, 21, na Bahia.
De acordo com as investigações, uma arma branca foi utilizada na prática do crime e estava escondida em um endereço vinculado ao suspeito.
Entenda a ocorrência
Em nota, a PC-BA informou que o homem, cuja identidade não foi revelada, estava em um estabelecimento comercial quando iniciou uma discussão.
Após isso, ele foi até sua residência, buscou uma arma branca e desferiu diversos golpes que resultaram na morte do próprio tio, Anailton Almeida dos Santos, de 49 anos.
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Arma escondida
Depois do crime, o suspeito escondeu a arma em um dos cômodos da casa de um familiar.
O objeto foi encontrado por equipes da Delegacia Territorial (DT/Rafael Jambeiro).
Tanto o suspeito quanto a arma utilizada no crime foram apresentados à Justiça, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante.
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