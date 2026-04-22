Influenciador é acusado de usar IA para sexualizar jovens de igreja

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Imgaem da jovem manipualada pela IA - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um influenciador digital está sendo investigado por usar recursos de Inteligência Artificial (IA) para sexualizar adolescentes de igrejas de São Paulo. Segundo informações da polícia, ele foi denunciado por uma das vítimas, de apenas 16 anos de idade.

A jovem denunciou o caso à 8ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo. No registro, ela alegou que Jefferson de Souza, de 37 anos, utilizou suas fotos para criar imagens eróticas.

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"Ele pegou a minha foto sem autorização e fez uma montagem com inteligência artificial, com as mulheres sensualizando na frente e [comigo] junto a elas", disse ela am entrevista ao g1.



Rede de igrejas em que o crime aconteceu, a Congregação Cristã do Brasil afirmou que identificou o acusado e está tomando as providências internas cabíveis. Em nota enviada ao Metrópoles, a organização alegou que não compactuam com o ato.

Quem é Jefferson de Souza?

Influenciador digital, Jefferson de Souza acumula cerca de 55 mil seguidores nas redes sociais. O rapaz costuma publicar vídeos imitando o ex-apresentador Silvio Santos, que faleceu em 2024, e outras temáticas religiosas.

Registro de Jefferson de Souza | Foto: Reprodução | Redes sociais

Até o momento, ele não se pronunciou publicamente sobre as acusações, mas está sendo investigado pela polícia de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.