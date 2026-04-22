Homem enforca mulher em reality show e choca o público; veja vídeo

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Reality show - Foto: Reprodução| Redes sociais

Imagens de um reality show sérvio, Elita, viralizaram nas redes sociais após um participante enforcar uma mulher e precisar ser contido por seguranças e outros integrantes do programa.

De acordo com o site local Pink.rs, o homem do vídeo se chama Asmin Durdžić, e a mulher, Maja Marinković. Os participantes viviam um relacionamento dentro do programa, e a agressão teria sido motivada por ciúmes de outra integrante, chamada Stanija.

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No trecho que circula nas redes sociais, os dois estão debaixo do edredom quando o homem começa a se movimentar na cama e segura o pescoço de Maja. “Agora você mostrou sua verdadeira face”, disse a participante no vídeo.

Ainda segundo a imprensa local, a equipe do reality show tentou conter a situação, retirando o homem do quarto. Nas redes sociais, internautas comentaram o caso. “Mas todo mundo olhando, ninguém faz nada?”, disse um.

“Meu Deus, a demora para agirem… o imprestável foi quem chegou mais rápido”, criticou outro usuário, referindo-se à lentidão da intervenção. Um terceiro questionou a permanência do participante: “Que merda foi essa? Ele não saiu preso daí não?”.

Veja vídeo: