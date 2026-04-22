Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

Homem enforca mulher em reality show e choca o público; veja vídeo

Participantes viviam um relacionamento no programa

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Reality show
Reality show -

Imagens de um reality show sérvio, Elita, viralizaram nas redes sociais após um participante enforcar uma mulher e precisar ser contido por seguranças e outros integrantes do programa.

De acordo com o site local Pink.rs, o homem do vídeo se chama Asmin Durdžić, e a mulher, Maja Marinković. Os participantes viviam um relacionamento dentro do programa, e a agressão teria sido motivada por ciúmes de outra integrante, chamada Stanija.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No trecho que circula nas redes sociais, os dois estão debaixo do edredom quando o homem começa a se movimentar na cama e segura o pescoço de Maja. “Agora você mostrou sua verdadeira face”, disse a participante no vídeo.

Leia Também:

R$ 5,7 milhões! O que dá para comprar com o prêmio do BBB 26?
Zé Felipe vende mansão de R$ 27 milhões e decide morar de aluguel
Ana Paula campeã do BBB 26: veja quanto já recebeu cada vencedor

Ainda segundo a imprensa local, a equipe do reality show tentou conter a situação, retirando o homem do quarto. Nas redes sociais, internautas comentaram o caso. “Mas todo mundo olhando, ninguém faz nada?”, disse um.

“Meu Deus, a demora para agirem… o imprestável foi quem chegou mais rápido”, criticou outro usuário, referindo-se à lentidão da intervenção. Um terceiro questionou a permanência do participante: “Que merda foi essa? Ele não saiu preso daí não?”.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reality show
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Reality show
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Reality show
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Reality show
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x