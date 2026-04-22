R$ 5,7 milhões! O que dá para comprar com o prêmio do BBB 26?

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Finalistas do BBB 26 - Foto: Reprodução / Globo

Ganhar o Big Brother Brasil vai muito além da visibilidade. No caso do BBB 26, o prêmio de R$ 5,7 milhões coloca a campeã Ana Paula em um novo nível financeiro muito além do imaginário popular. Mas o que é possível comprar com essa quantia milionária?

Na prática, o montante abre portas para decisões que podem transformar completamente o futuro, seja pelo consumo imediato ou pela construção de patrimônio.

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Imóveis: dinheiro que vira patrimônio

No mercado imobiliário, o prêmio permite entrar direto em áreas valorizadas de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.

Com esse valor, é possível adquirir uma cobertura de alto padrão ou até diversificar os investimentos comprando múltiplos imóveis. Entre as estratégias mais comuns estão:

Aquisição de apartamentos de médio e alto padrão

Investimento em imóveis para aluguel

Valorização patrimonial ao longo do tempo

Na média, o valor permitiria comprar entre seis e nove imóveis menores, dependendo da localização e do padrão.

Para quem busca morar com conforto imediato, também há opções de alto padrão disponíveis no mercado:



Apartamentos nos Jardins (SP):

186 m², 3 quartos → R$ 2.900.000

→ R$ 2.900.000 180 m², 3 quartos → R$ 2.700.000

→ R$ 2.700.000 196 m², 4 quartos → R$ 2.700.000

→ R$ 2.700.000 160 m², 3 quartos → R$ 2.350.000

→ R$ 2.350.000 115 m², 3 quartos → R$ 1.900.000

→ R$ 1.900.000 100 m², 2 quartos → R$ 1.680.000

→ R$ 1.680.000 138 m², 3 quartos → R$ 1.600.000

→ R$ 1.600.000 138 m², 3 quartos → R$ 1.450.000

Outras opções:

Cobertura duplex (82 m²) → R$ 1.170.000

→ R$ 1.170.000 Apartamentos compactos → entre R$ 650 mil e R$ 895 mil

→ entre R$ 650 mil e R$ 895 mil Studios → a partir de R$ 665 mil

Mansão em Miami | Foto: Divulgação

Do popular ao luxo: o poder nas garagens

Quando o assunto é carro, o valor também impressiona — e permite ir do básico ao luxo sem dificuldade.

Com R$ 5,7 milhões, seria possível comprar entre 50 e 70 carros populares, considerando modelos a partir de R$ 65 mil. Já o carro médio no Brasil ultrapassa os R$ 150 mil.

Por outro lado, o prêmio também abre espaço para entrar no universo dos supercarros e SUVs premium:

Mercedes-AMG G 63 → cerca de R$ 2,5 milhões

→ cerca de R$ 2,5 milhões Porsche 911 → a partir de R$ 1.620.000

→ a partir de R$ 1.620.000 Range Rover → cerca de R$ 1,7 milhão

Porsche 911 | Foto: Divulgação

Luxo também navega

O prêmio também permite investir em bens de alto padrão fora do eixo tradicional, como embarcações.

Entre as opções estão modelos como:

Armatti 390 Sport Coupé → cerca de R$ 2 milhões

→ cerca de R$ 2 milhões Fibrafort F420 Gran Coupé → acima de R$ 2,5 milhões

Além disso, há embarcações de 30 a 40 pés com valores que variam entre R$ 300 mil e R$ 2 milhões.

Armatti 390 Sport Coupé | Foto: Divulgação

Investimentos: onde o jogo realmente vira

Se o consumo impressiona, o investimento é o que realmente transforma o prêmio.

Aplicado de forma conservadora, o valor pode gerar uma renda mensal entre R$ 38 mil e R$ 45 mil líquidos. Na prática, isso significa a possibilidade de manter um padrão de vida confortável sem depender de trabalho fixo.

No longo prazo, o impacto é ainda mais expressivo:

Em 10 anos , o valor pode chegar a cerca de R$ 13 milhões

, o valor pode chegar a cerca de Em 20 anos , ultrapassar os R$ 30 milhões

Mais do que gastar, o dinheiro se torna uma ferramenta de crescimento.

Segundo a campeã, o prêmio ainda não tem um destino concreto.

"Vou buscar aconselhamento financeiro, com certeza, para saber tirar desse montante o melhor possível", garantiu Ana Paula.