Salvador registra mais de 130 ocorrência por conta de fortes chuvas

Tempo chuvoso em Salvador - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

A cidade de Salvador passa por uma forte onda de chuvas desde a noite desta terça-feira, 21, seguindo pela quarta-feira, 22. Mais de 130 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Até o momento, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 134 ocorrências em decorrência das fortes chuvas que aconteceram em Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Saiba as ocorrências

Ameaça de Desabamento:

Centro/Brotas: 0;

Subúrbio/Ilhas: 4;

Cajazeiras: 2;

Itapuã/Ipitanga: 0;

Cidade Baixa: 1;

Barra/Pituba: 0;

Liberdade: 2;

Cabula/Tancredo Neves: 2;

Pau da Lima: 1;

Valéria: 0;

Total: 22.

Ameaça de Desabamento de Muro:

Subúrbio/Ilhas: 1;

Cajazeiras: 1;

Pau da Lima: 1;

Total: 03.

Ameaça de Deslizamento:

Centro/Brotas: 1;

Subúrbio/Ilhas: 2;

Cajazeiras: 2;

Itapuã/Ipitanga: 1;

Barra/Pituba: 2;

Liberdade: 1;

Cabula/Tancredo Neves: 1;

Pau da Lima: 3;

Valéria: 4;

Total: 17.

Árvore Ameaçando Cair:

Centro/Brotas: 1;

Cajazeiras: 1;

Itapuã/Ipitanga: 3;

Pau da Lima: 1;

Total: 06.

Avaliação de Área:

Subúrbio/Ilhas: 2;

Cajazeiras: 8;

Cidade Baixa: 1;

Barra/Pituba: 6;

Liberdade: 3;

Cabula/Tancredo Neves: 4;

Total: 24.

Avaliação de Imóvel Alagado:

Centro/Brotas: 3;

Subúrbio/Ilhas: 2;

Itapuã/Ipitanga: 2;

Cidade Baixa: 1;

Barra/Pituba: 2;

Liberdade: 1;

Cabula/Tancredo Neves: 2;

Total: 13.

Desabamento de Muro:

Subúrbio/Ilhas: 1;

Pau da Lima: 1;

Total: 02.

Desabamento Parcial:

Centro/Brotas: 1;

Itapuã/Ipitanga: 1;

Liberdade: 1;

Cabula/Tancredo Neves: 1;

Pau da Lima: 2;

Valéria: 1;

Total: 07.

Deslizamento de Terra:

Centro/Brotas: 2;

Subúrbio/Ilhas: 2;

Cajazeiras: 3;

Itapuã/Ipitanga: 2;

Barra/Pituba: 1;

Liberdade: 4;

Cabula/Tancredo Neves: 2;

Pau da Lima: 6;

Total: 22.

Infiltração:

Subúrbio/Ilhas: 2;

Cidade Baixa: 1;

Barra/Pituba: 2;

Liberdade: 1;

Total: 06.

Orientação Técnica:

Centro/Brotas: 2;

Subúrbio/Ilhas: 2;

Cajazeiras: 1;

Barra/Pituba: 1;

Liberdade: 1;

Pau da Lima: 2;

Valéria: 1;

Total: 10.

Pista Rompida:

Liberdade: 1;

Total: 01.

Previsão do tempo para os próximos dias

Conforme o boletim emitido pela Codesal, Salvador deve seguir com chuvas constantes nos próximos dias.

Para esta quarta, 22, e quinta-feira, 23 as chances são de 90%, com temperatura que varia entre 22º e 29º.

Já para sexta-feira, 24, as chances de chuva são de 70%, com temperatura entre 22º e 30º.

No fim de semana, é esperado sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. No sábado, 25, as chances são de 60%, e no domingo, 26, os riscos diminuem para 40%. Durante o período, a temperatura fica entre 22º e 32º.

Codesal entra em nível de atenção por conta das chuvas

Em nota, a Codesal informou que por causa da persistência das fortes chuvas em Salvador, o órgão entrou, nesta quarta-feira, 22, em estagio de atenção. Confira a nota:

Com a persistência das chuvas na capital baiana, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) entrou, na tarde desta quarta-feira (22), no estágio operacional de atenção. A mudança de nível ocorreu por conta do acumulado pluviométrico de mais de 80 mm registrado nas últimas 72 horas e previsão de continuidade de chuvas fortes a muito fortes nos próximos dias”, informou o órgão em nota.

Diante das condições meteorológicas, a Codesal também enviou alertas via SMS à população, informando a alteração do nível e reforçando a necessidade de atenção redobrada, sobretudo nas áreas de risco. A Defesa Civil de Salvador reforça que funciona como serviço essencial e mantém plantão ininterrupto 24 horas. Em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199.

Nas últimas 72 horas, os maiores acumulados de chuvas em Salvador foram registrados na região de Monte Serrat, com 119,7 mm, seguido da Liberdade (Vila Sabiá), com 116,2 mm, e do Rio Vermelho, com 105,6 mm. Também tiveram índices expressivos Marechal Rondon (105 mm), Calçada (103,8 mm), Barris (103,4 mm), Barra - Vila Naval (97,4 mm), Caixa D’Água (96,8 mm), Pirajá (96,8 mm) e Ondina (96,8 mm).