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SUSPENSÃO

Perfumes íntimos são proibidos no Brasil; entenda o motivo

Ação foi realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Agatha Victoria Reis
Por

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Perfumes de calcinha
Perfumes de calcinha -

A comercialização de cosméticos e de um saneante foi proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira, 22, devido a irregularidades nos produtos.

De acordo com o Diário Oficial da União, o que motivou a apreensão dos materiais foram irregularidades nos processos de regularização. Além da proibição da comercialização, a agência também determinou a suspensão da fabricação, da propaganda e da distribuição dos itens.

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Quais cosméticos foram proibidos?

Entre os alvos da medida, estão 10 rótulos dos chamados “perfumes de calcinha”, comercializados pela empresa Apinil Cosméticos.

Também foi proibido o produto Fibra Capilar Maquiagem para Calvície, com destaque para as cores castanho e preto. Segundo o órgão, a origem do item é desconhecida, sem registro ou autorização da Anvisa.

Além disso, o saneante Flush K11, da marca K11 Comercial Importadora, também foi incluído na lista de proibições. De acordo com a agência, a empresa é de origem estrangeira e não possui autorização para fabricar ou comercializar o produto no Brasil.

Recomendação

A agência recomenda que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos, caso estejam em posse deles.

Ao identificar a comercialização desses itens, é importante entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da Anvisa ou com a vigilância sanitária local.

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