Zé Felipe vende mansão de R$ 27 milhões e decide morar de aluguel

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Zé Felipe e Virginia - Foto: Reprodução| Instagram

Zé Felipe decidiu viver uma nova fase após o fim do relacionamento com Virginia Fonseca. O cantor contou que colocou à venda a mansão onde vive atualmente, em Goiânia, avaliada em R$ 27 milhões, e pretende morar em uma residência alugada.

O sertanejo revelou que “enjoa” facilmente e se sente “agoniado” ao permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Segundo a revista Quem, Zé Felipe afirmou que prefere viver de aluguel. Ele pode se mudar para a nova residência em junho de 2026.

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Mansão de Zé Felipe

À venda no mercado imobiliário, a propriedade conhecida como “Stairway House” fica localizada no condomínio exclusivo Aldeia do Vale, no mesmo local onde Virginia mantém uma casa.

A residência, com terreno de 3.430 m² e área construída de 1.380 m², possui seis suítes, sendo uma master com closet, banheira e varandas privativas. Além disso, o imóvel conta com home cinema, adega, spa e brinquedoteca, e está à venda com toda a mobília.

A mansão também dispõe de um escritório planejado, roupeiro e estacionamento com vagas para moradores e visitantes.

Veja fotos da mansão:

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram

Mansão de Zé Felipe | Foto: Reprodução| Instagram