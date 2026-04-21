Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BEBÊ CHEGANDO

Irmã de Davi Brito, Raquel anuncia primeira gravidez; confira

A influenciadora fez um post contando a novidade para os seguidores

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Raquel e Davi Brito juntos
Raquel e Davi Brito juntos -

A família Brito cresceu! A influenciadora Raquel Brito anunciou nesta terça-feira, 21, que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Cleiton Souza. A jovem, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, fez um post em seu perfil do Instagram contando a novidade.

“Estamos grávidos”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece ao lado do companheiro na praia, segurando o registro do exame de ultrassom morfologica com o rostinho do bebê, que ainda não teve o sexo revelado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Raquel Brito (@raquelbritoofc)

Nos comentários, diversos fãs e amigos desejaram felicidades ao casal e a criança que está para nascer. “Que lindos, Deus abençoe vocês”, escreveu uma seguidora. “Deus abençoe, que venha com toda saúde. Yotrinho ou yotrinha”, brincou outro.

Leia Também:

Pabllo Vittar lamenta fotos íntimas expostas por ex: "Frustrante"
Zezé Di Camargo critica política atual e revela se será candidato
Paolla Oliveira tem sítio de R$ 2 milhões na serra do Rio; veja fotos

Reação da família

Mãe de Raquel, Elisangela Brito também comentou na publicação e afirmou que toda a família está feliz com a chegada desse novo membro. Ela ainda citou os outros dois filhos na declaração, Davi e Duda.

“Sem palavras. Descobrimos juntas num exame de rotina e me sinto grávida também. Meu 1º tesouro! O titio Davi está babando, pois Raquel e Davi se amam. Duda diz que é uma irmãzinha. A família Brito aumentou!”, escreveu ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Brito gravidez Raquel Brito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Raquel e Davi Brito juntos
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Raquel e Davi Brito juntos
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Raquel e Davi Brito juntos
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Raquel e Davi Brito juntos
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x