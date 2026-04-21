BEBÊ CHEGANDO
Irmã de Davi Brito, Raquel anuncia primeira gravidez; confira
A influenciadora fez um post contando a novidade para os seguidores
A família Brito cresceu! A influenciadora Raquel Brito anunciou nesta terça-feira, 21, que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Cleiton Souza. A jovem, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, fez um post em seu perfil do Instagram contando a novidade.
“Estamos grávidos”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece ao lado do companheiro na praia, segurando o registro do exame de ultrassom morfologica com o rostinho do bebê, que ainda não teve o sexo revelado.
Nos comentários, diversos fãs e amigos desejaram felicidades ao casal e a criança que está para nascer. “Que lindos, Deus abençoe vocês”, escreveu uma seguidora. “Deus abençoe, que venha com toda saúde. Yotrinho ou yotrinha”, brincou outro.
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Reação da família
Mãe de Raquel, Elisangela Brito também comentou na publicação e afirmou que toda a família está feliz com a chegada desse novo membro. Ela ainda citou os outros dois filhos na declaração, Davi e Duda.
“Sem palavras. Descobrimos juntas num exame de rotina e me sinto grávida também. Meu 1º tesouro! O titio Davi está babando, pois Raquel e Davi se amam. Duda diz que é uma irmãzinha. A família Brito aumentou!”, escreveu ela.
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