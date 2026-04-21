Irmã de Davi Brito, Raquel anuncia primeira gravidez; confira

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Raquel e Davi Brito juntos - Foto: Reprodução | Instagram

A família Brito cresceu! A influenciadora Raquel Brito anunciou nesta terça-feira, 21, que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Cleiton Souza. A jovem, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, fez um post em seu perfil do Instagram contando a novidade.

“Estamos grávidos”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece ao lado do companheiro na praia, segurando o registro do exame de ultrassom morfologica com o rostinho do bebê, que ainda não teve o sexo revelado.

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Nos comentários, diversos fãs e amigos desejaram felicidades ao casal e a criança que está para nascer. “Que lindos, Deus abençoe vocês”, escreveu uma seguidora. “Deus abençoe, que venha com toda saúde. Yotrinho ou yotrinha”, brincou outro.

Reação da família

Mãe de Raquel, Elisangela Brito também comentou na publicação e afirmou que toda a família está feliz com a chegada desse novo membro. Ela ainda citou os outros dois filhos na declaração, Davi e Duda.

“Sem palavras. Descobrimos juntas num exame de rotina e me sinto grávida também. Meu 1º tesouro! O titio Davi está babando, pois Raquel e Davi se amam. Duda diz que é uma irmãzinha. A família Brito aumentou!”, escreveu ela.