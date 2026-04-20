Paolla Oliveira tem sítio de R$ 2 milhões na serra do Rio; veja fotos

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Paolla Oliveira - Foto: Reprodução| Instagram

A atriz Paolla Oliveira mantém um sítio milionário na região serrana do Rio de Janeiro. Avaliado em cerca de R$ 2 milhões, o espaço impressiona pela estrutura voltada ao lazer e à integração com a natureza.

O imóvel é utilizado para momentos de descanso em família e entre amigos, além de contar com áreas destinadas aos animais de estimação.

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Como é o sítio de Paolla Oliveira

Construída em madeira, a casa possui dois andares e grandes janelas de vidro, que conectam o ambiente interno à natureza e favorecem a iluminação natural.

Na parte externa, o imóvel dispõe de espaço para churrasco, lareira e o destaque: uma piscina integrada ao gramado. A área também conta com espaços abertos para atividades e esportes ao ar livre.

O sítio ainda oferece uma paisagem natural que favorece tanto momentos de descanso quanto refeições ao ar livre.

Mansão da atriz

Além do sítio, Paolla Oliveira também possui uma mansão localizada na Barra da Tijuca. Com cerca de 1,7 mil m², a residência aposta na amplitude e na integração dos ambientes, permitindo que sala de estar, cozinha e área gourmet estejam conectadas.

A decoração mistura elementos modernos, como instrumentos musicais do ex-companheiro Diogo Nogueira, além de troféus de ambos, incluindo o Grammy Latino e o Dança dos Famosos, e obras de arte que resistiram ao acidente.

Veja fotos do sítio:

sítio de Paolla Oliveira | Foto: Reprodução| Instagram

sítio de Paolla Oliveira | Foto: Reprodução| Instagram

sítio de Paolla Oliveira | Foto: Reprodução| Instagram

sítio de Paolla Oliveira | Foto: Reprodução| Instagram