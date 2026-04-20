Pabllo Vittar lamenta fotos íntimas expostas por ex: "Frustrante"

Pabllo Vittar - Foto: Divulgação

A cantora Pabllo Vittar desabafou nas redes sociais sobre um ex-relacionamento em que teve fotos íntimas divulgadas em rodas de amigos.

Durante um vídeo de cerca de oito minutos, a artista relatou ter vivido um relacionamento abusivo e revelou falas ofensivas atribuídas ao ex-affair.

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“Essa pessoa me tratou super bem, a gente estava em sintonia. E fazia tempo que eu não encontrava alguém assim, com quem eu pudesse ser o Phabullo. Eu recebi uma mensagem de um conhecido meu dizendo que o meu [affair] estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. A pessoa falava nessas rodas o quanto eu era besta e ingênua”, disse.

Vittar também contou que descobriu a situação enquanto se recuperava de uma cirurgia, o que tornou o momento ainda mais difícil.

“Eu sempre fui a gay frustrada, a gay afeminada, a gay que ninguém queria ficar. Aí, no dia em que a gente encontra alguém que corresponde às nossas expectativas, aos nossos gostos, ao que parece genuíno… é frustrante, né? Porque realmente existe amor, compaixão. Mas aí eu descobri que era tudo mentira. Nossa, foi horrível”, completou.

Veja vídeo: