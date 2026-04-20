Zezé Di Camargo critica política atual e revela se será candidato

Zezé Di Camargo e Flávio Bolsonaro juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Zezé Di Camargo falou abertamente sobre a política brasileira nesta semana. O artista revelou que não está satisfeito com os governantes atuais e que o país precisa mudar a forma de elegê-los.

“Acho que o Brasil tem que mudar a maneira de encontrar seus candidatos, mudar a maneira de eleger as pessoas. É um País muito grande, tem muitas diferenças nos estados”, disse ele em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

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“Você não pode admitir que um estado como São Paulo tenha a mesma importância do que outro. A gente vive num sistema presidencialista, mas quem manda é o parlamento… Então, na verdade, a gente vive num sistema parlamentarista disfarçado (…) e aí que há os conchavos”, explicou.

O cantor sertanejo ainda comparou o Brasil com os Estados Unidos, alegando que o sistema de votação deveria ser o mesmo. “Acho que tem que mudar muita coisa na estrutura, de repente fazer como nos Estados Unidos, escolhendo por delegados”, disparou.

“Você não pode pensar que um senador que precisou de 250 mil votos para ser eleito tenha mais poder do que um que precisou de 6 milhões de votos”, completou.

Candidatura de Zezé

Durante a entrevista, o famoso também falou sobre a possibilidade de se candidatar a um cargo político nas eleições de 2026. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele informou que não se vê atuando na área política e prefere se manter na música.

“De jeito nenhum. Eu gosto de entender de política. Acho que entendo. As opiniões às vezes divergem, mas eu mesmo ser político não, acho que não tenho competência pra isso”, disse.