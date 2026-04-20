ENTRETENIMENTO
Músico de banda de arrocha recebe descarga elétrica durante show
Apresentação foi interrompida após descarga elétrica em integrante da banda
Um integrante da banda do cantor de arrocha Netto Brito sofreu uma descarga elétrica na madrugada deste domingo, 19, durante um show realizado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
Show interrompido
Devido ao acidente, a apresentação foi interrompida para que o músico recebesse socorro imediato. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram colegas colocando o homem dentro de um carro para levá-lo até uma unidade de saúde.
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Atendimento médico
Segundo a assessoria do artista, o profissional foi atendido em um hospital da região, recebeu cuidados médicos e já foi liberado.
Sem detalhes sobre o caso
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre:
- O estado de saúde atual do músico
- As circunstâncias que provocaram a descarga elétrica
O cantor ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido.
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