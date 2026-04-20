Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Músico de banda de arrocha recebe descarga elétrica durante show

Apresentação foi interrompida após descarga elétrica em integrante da banda

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Netto Brito
Netto Brito -

Um integrante da banda do cantor de arrocha Netto Brito sofreu uma descarga elétrica na madrugada deste domingo, 19, durante um show realizado em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

Show interrompido

Devido ao acidente, a apresentação foi interrompida para que o músico recebesse socorro imediato. Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram colegas colocando o homem dentro de um carro para levá-lo até uma unidade de saúde.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Operação prende primeira dama de facção baiana no Rio de Janeiro
Área cedida para construção de delegacia da PF em Ilhéus gera polêmica
Carro desgovernado invade casa e mata avó e neto no interior da Bahia
Tiradentes: veja o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana

Atendimento médico

Segundo a assessoria do artista, o profissional foi atendido em um hospital da região, recebeu cuidados médicos e já foi liberado.

Sem detalhes sobre o caso

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre:

  • O estado de saúde atual do músico
  • As circunstâncias que provocaram a descarga elétrica

O cantor ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor de arrocha eletrocutado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Netto Brito
Play

Veja quais famosos marcaram presença no show do Guns N' Roses em Salvador

Netto Brito
Play

Namorado de Jojo Todynho sofre infarto e é resgatado às pressas

Netto Brito
Play

Esposa de Neymar revela detalhes da mansão de R$ 50 milhões do casal

Netto Brito
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x