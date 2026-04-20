Carro desgovernado invade casa e mata avó e neto no interior da Bahia

Samu chegou a ser acionado e esteve na casa, mas os dois não resistiram. - Foto: Reprodução / Bahia Sul News

Um carro desgovernado invadiu a garagem de uma casa, na tarde deste domingo, 19, na cidade de Guaratinga, no sul da Bahia, e deixou duas pessoas mortas.

Segundo a prefeitura, as vítimas são avó e neto de apenas sete anos, que não tiveram os nomes divulgados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado e esteve na casa, mas os dois não resistiram.

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De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam na calçada de uma residência quando um veículo modelo Fiat Siena, de cor branca, perdeu o controle da direção, rodou na pista e invadiu o local onde as vítimas estavam.

Segundo relatos, o condutor estaria consumindo bebida alcoólica desde as primeiras horas do dia, o que pode ter contribuído para o acidente. A informação, no entanto, ainda será investigada oficialmente pelas autoridades responsáveis. O motorista não foi encontrado no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis. Não há informações sobre velório e sepultamento.